اصنعي بودينغ الشيا الصحي لرجيم بلا حرمان

بودينغ الشيا الصحي للرجيم، من ألذ الحلويات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة عمل وصفة حلى صحي سهل وسريع وطعمه لذيذ وشهي، جربيه وتمتعي بطعمه الرائع.

بودينغ الشيا الصحي للرجيم

مقادير بودينغ الشيا الصحي للرجيم

- حبوب الشيا : ربع كوب

- حليب : كوب (سائل)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- العسل : ربع كوب

- الفراولة : نصف كوب (مقطعة)

- جرانولا : كوب

- التوت : حسب الرغبة (طازج / للتزيين)

- زبدة الفول السوداني : حسب الرغبة (للتزيين)

بودينغ الشيا الصحي للرجيم

طريقة التحضير

في وعاء، اخلطي الشيا مع الحليب، والعسل، والفانيليا، وغطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لعدة ساعات حتى يجمد الخليط.

اسكبي كمية من الخليط في أكواب التقديم.

وزعي طبقة فراولة، وطبقة جرانولا، وأعيدي الكرة لعمل 3 طبقات.

زيني الوجه بحبات التوت الطازجة، وزبدة الفول السوداني وقدميه.