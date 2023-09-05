هندرسون يعلق على مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

علق جوردان هندرسون، لاعب ليفربول السابق والاتفاق السعودي الحالي، على مفاوضات اتحاد جدة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومازال اتحاد جدة يتمسك بضم محمد صلاح خلال الفترة الحالية، بعد المفاوضات القوية التي حدثت بينهما طيلة الأيام الماضية.

وأكد هندرسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثلتيك" أنه لم يتحدث مع صلاح بشأن رحيله عن صفوف ليفربول، لكنه تحدث عن وضعه الحالي في الفريق خلال الفترة الحالية.

تصريحات هندرسون:

تحدث هندرسون عن إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، حيث قال: "لم أتناقش مع محمد صلاح بشأن فكرة الانتقال، لكنني تحدثت معه لفترة وجيزة خلال الأسبوع، أو الأسبوعين الماضيين فيما يتعلق بسؤاله عما إذا كان على ما يرام، وكل شيء على ما يرام، وكيف تكون الأمور معه".

وتابع هندرسون تصريحاته: "محمد صلاح يحب التواصل مع الكل وإرسال الرسائل النصية إليه، وأشياء مشابهة، لكنني لا أعرف حقًا ما الذي يحدث بالظبط حاليًا".

وأكمل: "نرى ما يقال في الإعلام فيما يتعلق بالعروض المقدمة وأشياء من هذا القبيل".

وأضاف: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما يحدث، فمحمد صلاح رجل رائع ومهما حدث، سيكون له تأثير كبير على الفريق الذي ينتقل له".

واختتم: "اختيار محمد صلاح سواء استمر مع ليفربول أو انتقل للدوري السعودي مهما كان، سواء كان ذلك الآن، في المستقبل أو كلما كان ذلك ممكنًا، إنه إضافة رائعة لأي فريق".