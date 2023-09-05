موقف جديد من محمد صلاح تجاه مفاوضات اتحاد جدة

يبحث اتحاد جدة خلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عن التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد المفاوضات التي استمرت مدة طويلة.

وترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة بأن اتحاد جدة قرر رفع عرضه المقدم للدولي المصري لـ 200 مليون جنيه إسترليني من أجل موافقة الليفر على بيعه الميركاتو الصيفي الحالي.

بينما لم تدرس إدارة الريدز العرض الجديد المقدم من إدارة الاتحاد من أجل بيع محمد صلاح، على الرغم من رفض النادي خلال الفترة الماضية.

في نفس السياق، أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن الدولي المصري أصبح منفتحًا على فكرة الاستماع لعرض الاتحاد الجديد.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن عرض اتحاد جدة الجديد لا يمكن رفضه، بعد رفع المقابل المادي للصفقة من أجل اتمامها.

بينما أشارت "ذا صن" إلى أن الفرعون المصري سيجلس على مائدة المفاوضات خلال الفترة المقبلة، بعد العرض المالي الكبير الذي سيحصل عليه حال وقع للعميد.

وأوضحت أن صلاح ليست لديه في الرحيل عن صفوف ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما قام بتجديد تعاقد مع إدارة النادي خلال الموسم الماضي.

يذكر أن محمد صلاح نجح في تجديد تعاقده مع ليفربول خلال الموسم الماضي لمدة موسمين لينتهي في صيف 2025 المقبل.