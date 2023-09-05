تواصل نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شاب علي يد بائع غنم، خلال مشاجرة بالحجارة جرت بينهما وسط الشارع في المنيرة الغربية، ما نتج عنه إصابة المجنى عليه ونقل فاقدا للوعى إلى المستشفى.

النيابة تحقق في مصرع عامل علي يد بائع غنم بالجيزة

وأمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه ، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكانت البداية ببلاغ لشرطة النجدة من أهالي منطقة المنيرة الغربية يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين، استخدما فيها الحجارة، مما أدى إلى إصابة أحد أطرافها بعدة جروح عميقة وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

تم إخطار جهات التحقيق التي أمرت بوضع الجثة بالمشرحة وطلبت تحريات المباحث.

كما قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، بتهمة خطف طفل خلال انتظاره حافلة المدرسة، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بمنطقة منشأة القناطر.

وكانت النيابة العامة قد إحالة المتهمين في القضية رقم 336 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر، للمتهمين "رحیم. م"، و"جرجس. ف"، و"محمد. م"، و"فرج. ص"، للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في يوم 26 فبراير عام 2019، خطفوا بالإكراه الطفل المجني عليه "بولا. م"، بأن قاموا بحمله عنوة عنه وإدخاله سيارة يستقلونها، وباعدوا بينه وبين ذويه، وتواصلوا مع والده طالبين منه فدية مالية، مقابل إطلاق سراحه.

وشهد والد الطفل بأنه علم بخطف نجله المجنى عليه حال انتظاره حافلة المدرسة الخاصة بالطريق العام من قبل المتهمين، بأن قاموا بحمله عنوة وإدخاله السيارة، وعقب ذلك ورد إليه اتصال هاتفي من أحد المتهمين وأبلغه أنه يريد مبلغ مالي نظير إعادة نجله إليه.

وأضاف أن المتهمين اتفقوا معه على عدة أماكن لمقابلته وأخذ المبلغ المالي منه -وهو ما حدث بالفعل- وفوجئ بذات اليوم بعودة نجله عن طريق أحد الأشخاص بعد تسليم المبلغ المالي لهم.