أنغام تعلن عن حفل إضافي بالكويت بعد نفاذ تذاكر حفلة 29 سبتمبر

أعلنت الفنانة أنغام نفاد تذاكر حفلها الغنائي المقرر له في الكويت نهاية يوم 29 من الشهر الجاري، كما أكدت أنه من المقرر أن تحيي حفلَا إضافيًا فى الكويت يوم 30 من نفس الشهر.

ونشرت أنغام البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: “نفاد جميع تذاكر حفل الكويت المقام يوم 29 سبتمبر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أهلي وحبايبي في الكويت الحبيبة منتظرة لقاءكم زي العيد”.

وكانت تصدرت النجمة أنغام التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تألقها فى حفل العلمين الجديدة، لتصبح تريند رقم 1 في مصر والوطن العربي.

وانتشر فيديو لصوت مصر أنغام أثناء غناءها "أكتبلك تعهد" وهي تبكي لفترة طويلة، واعتاد الجمهور بكاء أنغام على هذه الأغنية كل مرة تغنيها على المسرح.

أنغام

وكانت أذاعت شبكة تليفزيون الحياة أمس حفل الفنانة أنغام ضمن مهرجان العلمين الدولي المنعقد تحت شعار «العالم علمين»، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أنغام

وكانت أنغام، طرحت أغنية جديدة بعنوان “سيبك إنت”، وحققَّتْ نجاحًا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان: وليد سعد، توزيع:مادي، والكليب من إخراج جمال عادل.

روجت النجمة أنغام لحفلها المقبل ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم 18 أغسطس.

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي على فيس بوك قائلة: "مبسوطة جدًا إني هكون معاكم يوم 18 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في انتظاركم".

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلًا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

بدأت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدَّم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، كما أحيا المطرب أحمد سعد حفل ضخم ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعددٍ كبيرٍ من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.

رد هاني فرحات على ارتباطه بالفنانة أنغام

وكان رد المايسترو هاني فرحات، على حقيقة ارتباطه بالفنانة أنغام سرًا حيث زعمت أخبار عن وجود علاقة غرامية وصلت للزواج من المطربة وقائد فرقتها الموسيقية في الحفلات التي أحيتها في تلك الفترة، وذلك بعد فترة قليلة من طلاقها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وأكد هاني فرحات أنه تجمعه علاقة صداقة قوية تكاد أن تصل إلى الأخوة بينه وبين الفنانة، قائلًا :" أنغام مسئوليتي على المسرح ولازم اسندها نجاحها في الحفلة دليل على نجاحي وبعتبر ده مسئولية كبيرة مني، لما حد كان بيقولي انت اتجوزت أنغام كنت بهزر وأقول أنا اتجوزت أختي وبنقعد نضحك".

وأضاف أن الفنانة لها لون خاص بها وتعتز بمبدأها في الحفلات والأغاني، وتختار أغانيها بعناية كما تتميز بأسلوبها الخاص في الغناء والذي ميزها عن غيرها من الفنانات.

وتابع هاني فرحات:" أنا بحترم أنغام بتحارب على مبدأها وفي الحفلات عندها كم أغاني عظيمة ولما بنسمع الأغاني القديمة الخاصة بيها، بنجد أنها مرتبطة كلها بذكرياتنا وبنشعر وكأنها لسه عاملة الأغنية امبارح لأنها مش بتمشى ورا الموضة وهي درست الموسيقى ومش بتتعبني إطلاقا ولو عندها مشكلة بتقول لي لأنها متعلمة ولو واحد تاني هيكون حاسس بمشكلة بس مش عارف يقول المشكلة فين".