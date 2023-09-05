جومانا مراد تثير الجدل بهوت شورت وكارديجان شفاف يعكس جرأتها (صور)

خطفت النجمة السورية جومانا مراد قلوب الجمهور بإطلالة صيفية ساحرة من أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وأرفقتها بتعلبق: "صباح الخير".

جومانا مراد تخف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

تألقت جومانا مراد بإطلالة مثيرة ولافتة للأنظار، حيث ارتدت هوت شورت وكارديجان مصممان من الشيفون الشفاف، ويحملان نفس النقشة التي تمزج بين اللونين الأبيض والبرتقالي، ونسقت عليهما توب قصير مكشوف البطن باللون البرتقالي، فيما انتعلت سليبر صيفي أنيق باللون الأبيض، مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الرشيق الممشوق.

جومانا مراد

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جومانا مراد تصفيفة شعر مميزة، حيث تركت خصلاته الناعمة تنسدل على كتفيها بشكل انسيابي، كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

جومانا مراد

فيلم (ع الزيرو) للنجمة جومانا مراد يحقق إيرادات ضخمة في السينما

على صعيد آخر، يُعرض حاليًا للفنانة جومانا مراد فيلم "ع الزيرو" الذي بمختلف دور العرض السينمائي، والذي يشاركها بطولته النجوم محمد رمضان، ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران، وهو من تأليف مدحت العدل ومن إخراج محمد العدل.

جومانا مراد

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول شخصية "حمزة" الملقب بـ"دراجون" والذي يسعى لتوفير نفقة علاج ابنه المريض، ولكن تتوالى الأحداث ليصبح أحد الأثرياء بسبب التجارة في الأعضاء البشرية.

آخر أعمال جومانا مراد

وكانت آخر أعمال جومانا مراد الدرامية دورها في مسلسل "عملة نادرة"، الذي خاضت به موسم دراما رمضان الماضي 2023، وشاركها بطولته نيللى كريم، وجمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفى، وعلى الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزى العدل، ووئام مجدي، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

جومانا مراد

هذا بالإضافة إلى مشاركتها بدور مميز في مسلسل "بابا المجال" مع النجوم مصطفى شعبان، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وسوسن بدر، ورياض الخولي، وسماء إبراهيم، ومحمود حافظ، وأحمد كشك، ومحمد رضوان، وعارفة عبد الرسول، وهبه حسن، وفرح يوسف، وهو من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع.