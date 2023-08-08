جومانا مراد تستعرض أنوثتها بفستان مكشوف أمام البحر| لن تصدق سعره (صور)

خطفت النجمة السورية جومانا مراد قلوب الجمهور بإطلالة صيفية ساحرة من أحدث ظهور لها أمام البحر أثناء استمتاعها بالأجواء في مدينة الساحل الشمالي، وكعادتها شاركت الجمهور بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "أنا والبحر مزيج من الحب والغموض".

جومانا مراد تعتمد لوك باربي في ظهور جريء بالساحل الشمالي

تألقت جومانا مراد بإطلالة مثيرة ولافتة للأمظار، حيث ارتدت فستان صيفي جريء باللون الفوشيا بتوقيع L’IDÉE، ويبلغ سعه 14 ألف جنيه، مكشوف الصدر وذا أكمام فضفاضة، تميزه فتحة جانبية جريئة، كشفت عن ساقيها بالكامل، فيما انتعلت عليه حذاء أنيق بأشرطة طويلة باللون الفوشيا أيضًا، كما حملت حقيبة صغيرة الحجم بتوقيع "فلانتينو"، وارتدت نظارة شمسية بنفس اللون، على طريقة أزياء "باربي"، مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الرشيق الممشوق.

جومانا مراد

سعر فستان جومانا مراد

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جومانا مراد تصفيفة شعر مميزة، حيث تركت خصلاته الناعمة المموجة تتطاير في الهواء بشكل عفوي، كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة، بالإضافة إلى الإكسسوارات الفضية اللافتة التي زينت إطلالتها الساحرة.

جومانا مراد

جومانا مراد

جومانا مراد ضمن أبطال فيلم “ع الزيرو” بطولة الفنان محمد مضان

على صعيد آخر، يُعرض حاليًا للفنانة جومانا مراد فيلم "ع الزيرو" بمختلف دور العرض السينمائي، والذي يشاركها بطولته النجوم محمد رمضان، ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران، وهو من تأليف مدحت العدل ومن إخراج محمد العدل.

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول شخصية "حمزة" الملقب بـ"دراجون" والذي يسعى لتوفير نفقة علاج ابنه المريض، ولكن تتوالى الأحداث ليصبح أحد الأثرياء بسبب التجارة في الأعضاء البشرية.

جومانا مراد مع إسلام ابراهيم والطفل منذر من فيلم ع الزيرو

آخر أعمال جومانا مراد

وكانت آخر أعمال جومانا مراد الدرامية دورها في مسلسل "عملة نادرة"، الذي خاضت به موسم دراما رمضان الماضي 2023، وشاركها بطولته نيللى كريم، وجمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفى، وعلى الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزى العدل، ووئام مجدي، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

جومانا مراد

هذا بالإضافة إلى مشاركتها بدور مميز في مسلسل "بابا المجال" مع النجوم مصطفى شعبان، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وسوسن بدر، ورياض الخولي، وسماء إبراهيم، ومحمود حافظ، وأحمد كشك، ومحمد رضوان، وعارفة عبد الرسول، وهبه حسن، وفرح يوسف، وهو من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع.