على خطى المطاعم.. حضري شاورما الدجاج اللذيذة

شاورما الدجاج من الأكلات المفضلة لدى الجميع، فتتميز بمذاقها اللذيذ الذي لا يقاوم، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات في المنزل على خطى المطاعم الشهيرة.

شاورما الدجاج

طريقة تحضير شاورما الدجاج

المقادير

٢/١ كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح صغيرة

ملعقة ونصف كبيرة خل

٢/١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

٢/١ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

٢/١ ملعقة صغيرة فلفل أسود

٢/١ ملعقة توابل شاورما

ثمرة بصلة مقطعة شرائح

ثمرة طماطم مقطعة شرائح

٢ ثمرة فلفل ألوان مقطع شرائح

حزمة بقدونس

٤/١ كوب زيت ذرة

طريقة عمل شاورما الدجاج:

١- في وعاء متوسط الحجم، ضعي شرائح الدجاج واضيفي إليها الفلفل الأسود والملح والحبهان والخل وبودرة الثوم والتوابل.

٢- ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين.

٣- في مقلاة متوسطة الحجم، ضعي الزيت واتركيه حتى يسخن قليلا ثم اضيفي إليه شرائح الدجاج المتبلة واضيفي إليها شرائح البصل والطماطم والفلفل الملون.

٤- اخفضي درجة الحرارة وقلبي المزيج من حين لآخر حتى ينضج ثم قدميها مع خبر التورتيلا.