المؤبد لـ4 متهمين خطفوا تلميذا خلال انتظاره سيارة المدرسة بمنشأة القناطر

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 4 متهمين بالسجن المؤبد، بتهمة خطف تلميذ خلال انتظاره حافلة المدرسة، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بمنطقة

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المؤبد لـ4 متهمين بتهمة خطف تلميذا خلال انتظاره حافلة المدرسة بمنشأة القناطر

وكانت النيابة العامة قد إحالة المتهمين في القضية رقم 336 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر، للمتهمين "رحیم. م"، و"جرجس. ف"، و"محمد. م"، و"فرج. ص"، للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في يوم 26 فبراير عام 2019، خطفوا بالإكراه التلميذ المجني عليه "بولا. م"، بأن قاموا بحمله عنوة عنه وإدخاله سيارة يستقلونها، وباعدوا بينه وبين ذويه، وتواصلوا مع والده طالبين منه فدية مالية، مقابل إطلاق سراحه.

وشهد والد الطفل بأنه علم بخطف نجله المجنى عليه حال انتظاره حافلة المدرسة الخاصة بالطريق العام من قبل المتهمين، بأن قاموا بحمله عنوة وإدخاله السيارة، وعقب ذلك ورد إليه اتصال هاتفي من أحد المتهمين وأبلغه أنه يريد مبلغ مالي نظير إعادة نجله إليه.

وأضاف أن المتهمين اتفقوا معه على عدة أماكن لمقابلته وأخذ المبلغ المالي منه -وهو ما حدث بالفعل- وفوجئ بذات اليوم بعودة نجله عن طريق أحد الأشخاص بعد تسليم المبلغ المالي لهم.

كما قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الدقي.

وكان المحامي العام قد أحيل المتهمين في القضية رقم 978 لسنة 2023 جنايات الدقي، للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم علي الاتهامات الموجهة إليهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "حسين.ع"، 25 سنة، جزار، يوم 26 يناير الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين، والميثامفيتامين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات إن المتهم أحرز سلاحا ناريا "طبنجة"، دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته 235 كيسا بلاستيكيا يحتوي على كمية من مادة بيضاء اللون لجوهر مخدر، وكذا عثر معه على سلاح ناري "طبنجة" ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.