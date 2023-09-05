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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم: حققنا إنجازات ملحوظة ومتميزة فى التطوير

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم

 قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حققت إنجازات ملحوظة ومتميزة فى تطوير التعليم. 

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 جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم مع وفد من البنك الدولي لبحث مختلف أوجه الشراكات والتعاون بين الوزارة والبنك الدولي لتطوير التعليم قبل الجامعي.

 إنجازات وزارة التعليم: 

 وأوضح وزير التعليم أن تلك الإنجازات تتضمن: نظام التعليم الجديد والمناهج من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى الإنجاز الكبير في ملف التطوير التكنولوجي. 

 ولفت وزير التعليم إلى تأسيس بنية تكنولوجية في 2500 مدرسة ثانوية، كما يتسلم كل طالب عند دخوله المرحلة الثانوية تابلت مزود بمصادر تعلم. 

 وأشار وزير التعليم إلى وجود منصات تعليمية تساعد الطلاب على التعلم، فضلًا عن القنوات الرقمية، والهوية الرقمية وتخصيص كود لكل طالب، كما أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم تصحيحها إلكترونيًا.

 وأوضح وزير التعليم أن الوزارة تعمل على استكمال استراتيجية التطوير، مؤكدًا أهمية الحوار المجتمعي وإشراك المجتمع ليشعروا بالتطوير وهو أحد عناصر إدارة التغيير.

 واستعرض وزير التربية والتعليم عددًا من الملفات الهامة التي تنفذها الوزارة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالتقويم للصفين الأول والثاني الثانوي، فقد تم إنجاز امتحانات هذا العام أونلاين على التابلت على مستوى كل إدارة تعليمية. 

 ونوه وزير التربية والتعليم بأن اللامركزية التي تم تنفيذها خلال عقد هذه الامتحانات جعل هناك مرونة وأريحية خاصة بعد تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا.

 وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم سحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام من خلال بنوك الأسئلة، بالإضافة إلى وجود خبراء لمراجعة نماذج الإجابة قبل عملية التصحيح.

 وأضاف وزير التعليم أنه لا تطوير للعملية التعليمية دون الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه تم إعداد وثيقة معايير للمعلمين والموجهين والمديرين بالتعاون مع البنك الدولى وشركاء التنمية، كما يتم تنفيذ حقائب تدريبية. 

 ونوه وزير التعليم عن أنه هناك وحدة تدريب فى كل مدرسة وإدارة تعليمية، كما تمت هيكلة الإدارة العامة للمناهج لتصبح إدارة مركزية تضم المناهج والكتب والمستشارين.


 

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