أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم فى الدفعة الثانية من «مبادرة أشبال مصر الرقمية» للعام الدراسى 2023/2024، لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين، من الصف الأول الإعدادى إلى الصف الثانى الثانوى، بكل المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.

كافة التقديمات تُقدم إلكترونيا على الموقع الرسمى للمبادرة (deci.gov.eg) فحسب، وعلى الطلاب المُتقدمين استيفاء عددًا من الشروط للالتحاق بالمبادرة، وهى أن يكون الطالب مصرى الجنسية، يتراوح عمره من 12 إلى 17عامًا، ومُقيدًا بإحدى المدارس ادخل جمهورية مصر العربية (حكومية أو خاصة أو تجريبية أو دولية)، وأن يكون لديه الحساب المدرسى المُوحد التابع لوزارة التربية والتعليم (باستثناء طلاب المدارس الأزهرية).

وعلى الطلاب المقبولين تقديم مجموعة من المستندات عبر موقع المبادرة، وهى شهادة ميلاد مُميكنة، وبيان الدرجات للعام الدراسى 2022/2023 مختوم ومُعتمد من المدرسة أو الإدارة التعليمية، وخطاب قيد بالمدرسة الملتحق بها لإثبات قيد الطالب فى العام الدراسى المُنتهى أو الجديد مختومًا ومعتمدًا من المدرسة ومُوجه باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – مبادرة أشبال مصر الرقمية، ونسخة من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر (وجهين)، وكذلك الإقرار والتعهد الذى سيتم تحميلة من الموقع مُوقَّع من ولى الأمر ومتضمن صورة شخصية ملونة للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

ويأتى إطلاق المبادرة فى إطار حرص وزارة الاتصالات على إعداد جيل متميز من النشء قادرًا على استشراف آفاق جديدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. كما تستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية للطلاب المتفوقين بكافة المدارس المصرية فى جميع المحافظات، بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا فى العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحى العملية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

تأتى مبادرة أشبال مصر الرقمية فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء القدرات الرقمية التى يتم تنفيذها وفقًا لنهج هرمى متعدد المستويات، وتتكامل المبادرة مع باقى المبادرات التى أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والنشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمى. آخر موعد للتسجيل يوم 10 سبتمبر.