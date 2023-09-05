حكاوى

الثلاثاء 05/سبتمبر/2023 - 08:58 م 9/5/2023 8:58:52 PM

مؤتمر الصحة والسكان الذى عقد أمس برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعد من المؤتمرات المهمة جدًا التى تشهدها البلاد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الحالى. أهمية هذا المؤتمر تنبع من ربط قضية السكان بعمليات التنمية التى تجرى حاليًا داخل مصر، وهناك نظرية مهمة جدًا فى هذا الشأن وهى أن الانفجار السكانى وتزايد عدد المواليد يقضيان تمامًا على أية تنمية، بل إن هذا الانفجار يلتهم كل تنمية مهما كانت كثيفة. ولذلك فإن عقد هذا المؤتمر كان ضرورة ملحة فى هذا التوقيت فى ظل تزايد أعداد السكان بشكل بشع يفوق الخيال.

والمعروف أن هناك تجارب عالمية فى هذا الصدد نجحت فى حل مشكلة التزايد السكانى الذى تعانى منه مصر على مدار المئة عام الماضية. ولذلك كان هناك حرص من الدولة المصرية على مشاركة خبراء تشغلهم هذه القضية، ما دعا الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إلى دعوة المتخصصين فى هذا الشأن للاستماع إلى رؤيتهم والمشاركة فى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة الخطيرة. وجاء عنوان هذا المؤتمر تحت شعار «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة». والمعروف أن الكثافة السكانية تعرقل كل جهود للتنمية بل تقضى عليها تمامًا، ولا تظهر أية آثار إيجابية لها على المواطنين، ولذلك تعد قضية الانفجار السكانى هى التحدى الكبير الذى يواجه الدولة المصرية كما قال وزير الصحة خلال إلقاء كلمته، وهذا بطبيعة الحال يؤثر تأثيرًا فادحًا على كل الخدمات المقدمة للمواطنين. بل إن هذا الانفجار السكانى يزيد من حالات الفقر والجوع والكثير من الأمراض الاجتماعية.

وخلاصة الأمر فى هذه القضية الشائكة هى ضرورة خفض المواليد ومصر، لم تكن الدولة الوحيدة التى تعانى من زيادة المواليد، بل إن هناك دولاً كثيرةً سبقتنا فى هذا الأمر، إلا أنها كان لديها الشجاعة السياسية والإرادة الحقيقية والتشريعية من أجل سن القوانين الملزمة بضرورة تنظيم أعداد المواليد، وهذا الأمر لا يتعارض شرعيًا مع المبادئ السماوية، ويجب هنا أن يتم تغيير الخطاب الدينى السلفى المتزمت سواء فى المساجد أو الكنائس أو المدارس، بضرورة وأهمية التقليل من المواليد وسن التشريعات اللازمة فى هذا الأمر، حتى يتحقق النجاح المنشود، والأمر لابد ألا يقتصر فقط على عقد مؤتمر والسلام. لكن لابد أن يكون هذا المؤتمر هو باكورة اتخاذ القرارات والتشريعات اللازمة لوقف هذا التزايد السكانى البشع الذى يقضى على الأخضر واليابس!

كفانا الخطاب الإخوانى والسلفى الذى يعتمد على كتب التراث البالية التى تنتشر بين الناس وتتسبب فى زيادة حالات الإنجاب. فهذا الخطاب يعد سلاحًا فتاكًا ضد أى خطوة فعالة تقوم بها الدولة المصرية، ولذلك لابد على الأزهر والأوقاف والتربية والتعليم والجامعات والأحزاب السياسية، العمل بكل قوة من أجل تغيير هذا الخطاب الإخوانى والسلفى البالى، حتى نضمن نجاح ما تسعى إليه الدولة المصرية من وقف هذا الزحف المخيف فى أعداد المواليد. وهذا التحدى خاضته بلاد كثيرة من قبلنا ونجحوا فيه بشكل يفوق الخيال وتحقق للمواطنين الحياة الكريمة التى ينشدها الجميع.

تقليل الفجوة الاقتصادية وضمان نجاح التنمية لا يتحقق أبدًا إلا بخفض عدد المواليد فى أسرع وقت. وأعتقد أنه قد آن الأوان لبدء التفعيل وليس الاكتفاء فقط بالمؤتمرات وامتلاء الأدراج بالدراسات دون تفعيل.