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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الإيسيسكو والمغرب يبحثان التعاون بمجالات تطوير البحث العلمي والتبادل الأكاديمي

الدكتور سالم بن محمد
الدكتور سالم بن محمد المالك

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع الدكتور عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي، سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والوزارة، في مجالات تطوير البحث العلمي والتبادل الأكاديمي وتأهيل الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وخلال اللقاء - الذي جرى اليوم الثلاثاء بمقر الإيسيسكو في الرباط - أكد الجانبان حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية، كما تم استعراض نتائج التعاون القائم بين الإيسيسكو والوزارة، ومناقشة مقترحات لبرامج ومشاريع للتعاون خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في مجالات بناء قدرات الشباب، وتنمية مهاراتهم لتواكب التطورات التي يشهدها العالم، واستثمار الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار الاحتفاء بعام الإيسيسكو للشباب، والذي سيتم إطلاقه رسميا نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وجرى مناقشة التعاون الأكاديمي بين الجامعات المغربية واتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع للإيسيسكو، والتشبيك مع الجامعات الأعضاء للتعاون في مجالات التعليم المفتوح، وتأهيل الأساتذة، ونشر رسائل الماجستير والدكتوراه باللغات المختلفة.

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