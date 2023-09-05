باحث فى علم الإدارة المحلية: المحليات مدرسة التثقيف السياسى للشباب

قال الدكتور كريم نور الدين، منسق عام حملة المحليات للشباب، والباحث فى علم الإدارة المحلية، إن المحليات هى مدرسة التثقيف السياسى الأولى للشباب، خاصة الشباب الذي يعيش في القرى، ويكون من الصعب عليه الخروج والذهاب إلى العاصمة للتدريب أو الحصول على فرصة، فبالتالي فإن المحليات بالنسبة لهم مدرسة التثقيف السياسى، وتستطيع الدولة تأهيل الشباب للعمل السياسي من خلال المجالس القروية والوحدات المحليه.

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أهمية المجالس المحلية..

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة وجريدة الوفد، أن مصر دولة رائدة في اعتماد نظام الاداره المحليه، بالإضافة إلى أنها من أقدم الدول اللي نصت في دساتيرها على نظام الاداره المحلية، يكفي اني دستور 1923 نص على مادتين خاصين بالادارة المحلية.

وذكر نور الدين، أن المجالس المحلية هي همزه الوصل الأولى بين المواطن والحكومة، فالمواطن لا يعرف الوزير لكن يعرف رئيس الوحدة المحلية لديه، وبالتالي فالمحليات لها أهميه كبيره جدا وبعض الاقاويل قالت أن المحليات هي أصل السياسة.

وكانت آخر انتخابات للمحليات أجريت في العام 2008، وتم حلها بعد أحداث ثورة يناير، وصدر حكم من القضاء الإداري في 28 يونيو 2011، يلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجالس المحلية ، وبالفعل صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 في 4 سبتمبر 2011 بحل جميع تلك المجالس.

وهناك أحاديث باستمرار عن اجراء انتخابات المحليات في القريب العاجل، إلا أنها لم تعقد حتى اللحظة، وبلغ عدد مقاعد المجالس المحلية 53010 مقاعد، وبلغ عدد الفائزين في الانتخابات 51204 أعضاء؛ إذ إن هناك عددًا من المقاعد لم يتم شغلها، وفقًا لآخر انتخابات محلية أجريت في البلاد في عام 2008.

ونص الدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014 في مواده الانتقالية على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجي، على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وفقًا للمادة 242 من الدستور.