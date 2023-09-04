انتخابات المجالس المحلية في مصر.. القريبة البعيدة

رغم أهمية المجالس المحلية ودورها في الرقابة على السلطة التنفيذية ومتابعة تنفيذ خطة التنمية وتحملها لأعباء كثيرة عن الجهاز الإداري للدولة، إلا أنها غائبة عن مصر منذ 15 عامًا، وكانت آخر انتخابات للمحليات أجريت في العام 2008، وتم حلها بعد أحداث ثورة يناير.

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وصدر حكم من القضاء الإداري في 28 يونيو 2011، يلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجالس المحلية، وبالفعل صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 في 4 سبتمبر 2011 بحل جميع تلك المجالس.

انتخابات المحليات..

وهناك أحاديث باستمرار عن إجراء انتخابات المحليات في القريب العاجل، إلا أنها لم تعقد حتى اللحظة، وبلغ عدد مقاعد المجالس المحلية 53010 مقاعد، وبلغ عدد الفائزين في الانتخابات 51204 أعضاء؛ إذ إن هناك عددًا من المقاعد لم يتم شغلها، وفقًا لآخر انتخابات محلية أجريت في البلاد في عام 2008.

ونص الدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014 في مواده الانتقالية على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجي، على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وفقًا للمادة 242 من الدستور.

وأعد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية والمنوفية الأسبق مشروع قانون للمحليات بناء على تكليف رسمى وأرسله للحكومة عام 2014 إلا أنها لا يعلم مصيره.

وفي مارس 2016، قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، أمام البرلمان إن الانتخابات المحلية قد تجري في الربع الأول من 2017؛ لكن ذلك لم يحدث.

كما ذهب مشروع قانون إلى البرلمان منذ انتهاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس من مناقشته فى فبراير ٢٠١٧، لكنه لم ير النور حتى الآن.

ولم تعقد انتخابات المحليات بعد كما لم يتم تحديد جدول زمني لها، رغم إعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق، في 2018، أن انتخابات المجالس المحلية بمصر ستجرى نهاية ذلك العام بعدما أقرت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مشروع القانون الذي ينظم هذه الانتخابات وطرحه للمناقشة العامة قريبا لإقراره بشكل نهائي.

وفي أبريل 2018، أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي السابق لمجلس النواب، أن البرلمان سينتهي من إقرار مشروعات قانون الإدارة المحلية لأهميته، متوقعًا حينها أن يتم إجراء الانتخابات المحلية في الربع الأول أو الثاني من عام 2019.

وفي 2022، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات المجلس العامة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم إمام، بشأن المجالس المحلية إلى اللجان، ومؤخرًا بدأت لجنة المحليات بالحوار الوطنى، جلساتها بمشاركة متنوعة للأطراف المختلفة.

والتأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية، بحسب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابي، وأن عدم صدوره خلال الفصل التشريعي الأول (2015 - 2020) جاء بسبب الاختلاف في شأن بعض تفاصيل مواد مشروع القانون.

بالإضافة إلى أن القائمة النسبية والفردي على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة، وأن دستور 2014 أعطى لأعضاءه الكثير من الصلاحيات لأول مرة، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقًا قرار إداري شامل، وأن مشروع قانون المحليات نتج من انعقاد 70 جلسة في البرلمان على عدة سنوات.

وخلال الفترة المقبلة سيشهد ملف قانون المحليات انفراجة كبيرة، في ضوء المخرجات التي ستنتج عن الحوار الوطني، خاصة أنه يعد أحد المطالب المتفق عليها من القوى السياسية والأحزاب لتفعيل الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الدستور، وفقًا لتصريحات صحفية للنائب أحمد السجيني.