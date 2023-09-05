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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية..

خالد عبدالغفار يستقبل نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا لبحث فرص التعاون

خالد عبدالغفار يستقبل
خالد عبدالغفار يستقبل نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا

 استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا لينا نانوتشيان، لبحث فرص التعاون المستقبلية بين البلدين في القطاع الصحي.

  خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مع نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا

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وزير الصحة يستقبل نائب وزير الصحة بأرمينيا لبحث فرص التعاون المستقبلية

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وزير الصحة من جلسة الزيادة السكانية: 2230 مولود في ساعة و25 دقيقة اليوم

 جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

خالد عبدالغفار يستقبل نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا

 قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء مع الوفد الأرميني تناول تبادل الخبرات بين مصر وأرمينيا في مجالات (الأدوية، تدريب الكوادر الطبية، اعتماد وتراخيص المراكز الطبية، السياحة العلاجية).

 

 وتابع "عبدالغفار"، أن الاجتماع ناقش التعاون بين البلدين في استقبال وتدريب الكوادر الطبية الأرمينية داخل المنشآت الطبية في مصر، كما تم بحث التعاون في الاستفادة من خبرات مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدولة أرمينيا.

 

 وأضاف "عبدالغفار" أن الجانب الأرميني أعرب عن تطلعه لتبادل الخبرات مع مصر في منح الاعتماد والجودة لمنشآت الرعاية الأولية، وكذلك إجراءات منح التراخيص للعيادات والمراكز الطبية.

 

 وتابع "عبدالغفار" أن اللقاء تطرق إلى تنشيط السياحة العلاجية الوافدة من دولة أرمينيا إلى مصر، كما أعرب الجانب الأرميني عن رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية خصوصًا في مكافحة الأمراض المعدية.

 

 ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير  وجه بتسليم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030، والتي تم إطلاقها اليوم، للجانب الأرمني، للاطلاع عليها والتعريف بإجراءات ومراحل العمل بتلك الاستراتيجية.

 

 وأوضح "عبدالغفار"، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات ثنائية بين الخبراء في البلدين لبحث جميع الاحتياجات، والوصول لأوجه تعاون يتم صياغتها في مذكرة تفاهم بين البلدين.
 

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خالد عبدالغفار يستقبل نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا
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خالد عبدالغفار يستقبل نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا
Image
خالد عبدالغفار يستقبل نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا

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