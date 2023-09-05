اقرأ غدًا.. عبدالسند يمامة لسكرتيري عموم اللجان بالمحافظات: الوفد ينافس بقوة في انتخابات الرئاسة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها "عبدالسند يمامة في لقائه مع سكرتيري عموم لجان الوفد بالمحافظات: الوفد ينافس بقوة في انتخابات الرئاسة".

ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات المهمة أبرزها:

عبدالسند يمامة في لقائه مع سكرتيري عموم لجان الوفد بالمحافظات: الوفد ينافس بقوة في انتخابات الرئاسة

رجال الحزب مؤهلون وقادرون على إدارة المعركة الانتخابية

الوفديون يدًا واحدة ويعملون من أجل مصلحة الوطن والمصريين

سكرتيرو عموم الوفد جاهزون لإطلاق الحملة الانتخابية بالمحافظات

"مدبولي": مصر تسعى لتحقيق العدالة المناخية

"السيسي" في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان: الزيادة السكانية أكبر تحدًّ يواجه الدولة

تراجع الصحة والتعليم وزيادة البطالة وراء خروج المواطنين في 2011

10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية في 7 سنوات

الحوار الوطني يناقش قضية الغلاء

أيمن محسب يطالب بتعديل قانون حماية المستهلك والتصدي للاحتكار وضبط الأسواق

د. وجدي زين الدين يكتب: رؤية لمنع الانفجار السكاني