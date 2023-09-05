الزيادة السكانية تلتهم عائدات التنمية والمواطن لن يشعر بالإنجازات إلا بعد خفضها

كشف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإسكان وتنمية الأسرة، أن التجربة المصرية في مواجهة الزيادة السكانية طويلة حيث فتحت الدولة الملف منذ 60 عامًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دول بدأت مع مصر في مواجهة الزيادة السكانية وهي سنغافورة وتركيا وإيران وكوريا وأغلقت الملف بعدما نجحت فيه.

انخفاض المواليد

وأكد أن مصر حققت نجاحًا في ملف الأسرة، بحسب لغة الأرقام التي لا تكذب، موضحا أن عدد المواليد انخفض من 2.7 مليون طفل في 2014 إلى 2.2 مليون مولود في 2022، منوهًا إلى أن الدولة المصرية أنفقت المليارات على إنشاء البنية التحتية والمدارس والمستشفيات.



وحول أسباب نجاح الدول السابق ذكرها في ملف الزيادة السكانية، أكد أنها امتلكت استراتيجية واضحة وإطار مؤسسي قوي، إلى جانب أهمية رؤية القيادة السياسية لهذا الملف.

واختتم حديثه موضحًا أن الزيادة السكانية تلتهم كل عائدات التنمية، مشيرا إلى أنه حتى يشعر المواطن بما تحققه الدولة من إنجازات يجب خفض معدلات المواليد.