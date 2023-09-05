رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يعلن انضمام سيدات أعمال جدد لصالح العمل الخدمي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس سيدات الأعمال ، بيانا حول اعتماد عضوات جدد لمجلس سيدات الأعمال للغرفة التجارية.

واعتمد أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، امين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، ضم عضوات جدد، نورهان جمال، بسمة سلطان، ياسمين عيادة، غيتا ابراهيم نصار، نادية محمود.

وكان رئيس الغرفة قد اعتمد في وقت سابق، هيئة مكتب لجنة سيدات الأعمال والتي ضمت كلا من سارة ممدوح السيد « نائب اول»، نادية عبد الفتاح أحمد « نائب ثان»، مروة صابر يوسف « سكرتير»، نجاح محمد عرابي « سكرتير مساعد »، منال أحمد مدبولي المستشار الإعلامي، و نسمة جمال مختار محمد الزيني منسق البنوك.

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

وأكد الشافعي إعداد خطة استراتيجية لإنجاز المهام المستهدفة للجنة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع النسائية المستدامة بالمحافظة، ودعم وتعزيز قطاع سيدات ورائدات الأعمال لجعل مشروعاتهن ناجحة وقادرة على المنافسة السوقية، وذلك من خلال استكشاف احتياجاتهن.

وأكدت رئيس لجنة لسيدات الاعمال، أنه سيتم تكثيف كافة الجهود، لتمكين المرأه في القطاع الخاص والاقتصادي، وتقديم المساعدة والمشورة لزيادة حجم مشروعاتهن، بحيث تكون اللجنة صوتًا للسيدة المصرية صاحبة المشروعات.

وأشارت آمال محمود ، أن الفترة القادمة ستشهد دورات تدريبية تجارية تسويقية ، وطرح افكار جديدة قائمة على الابتكار، وتحسين الإنتاجية.

ووجه رئيس الغرفة التجارية ، بالانفتاح على الأسواق الخارجية، حيث أن التجارة عامل أساسي في السعي للقضاء على الفقر في العالم، خاصة بعد.اتفاقية بريكس ، لتدعيم سياسات الانفتاح التجاري وتسهيل النمو الاقتصادي .

وفي سياق متصل، ناقش استعدادات جناح سيدات الأعمال، لمعرض اهلا مدارس ، مشددا على اختيار الأنشطة المناسبة لطلاب المدارس ، وأدوات مدرسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، مؤكدا أنه لا تهاون في أي زيادة بالأسعار.