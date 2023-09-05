بعد 25 يوما.. كيكي سيتين أول ضحايا مقصلة الإقالة بالدوري الإسباني

لم يمضي سوى 4 جولات فقط على بداية الدوري الإسباني، حتى شهد الموسم الجديد أولى ضحايا المسابقة مع بداية فترة التوقف الدولي.

كان كيكي سيتين، المدير الفني السابق لبرشلونة بطل أول إقالة، حيث أعلن نادي فياريال رسميا إقالته بعد بداية مخيبة في الموسم الحالي.

فياريال يعلن إقالة كيكي سيتين

وقال فياريال في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "يؤكد النادي احترافية سيتين والتزامه، ويقدر تحمله المسؤولية في وقت صعب الموسم الماضي".

وأضاف: تحت قيادة المدرب، أمضى الفريق موسمًا رائعًا، واعتمد على عدد كبير من اللاعبين الشباب، وتأهل للدوري الأوروبي، بعد حصوله على المركز الخامس في الدوري الإسباني.

كيكي سيتين

وتابع: يود النادي أن يقدم الشكر له على عمله ودوره، ويتمنى له كل التوفيق في التحديات الرياضية القادمة.

وأكد فياريال في نهاية البيان أن ميجيل أنخيل تينا، المدير الرياضي، سيتولى منصب المدرب بشكل مؤقت، اعتبارًا من يوم الأربعاء.

ماذا قدم كيكي سيتين مع فياريال؟

أشرف كيكي سيتين صاحب 64 عاما على تدريب الغواصات الصفراء في 25 أكتوبر الماضي، خلفا لأوناي إيمري الذي رحل لتدريب أستون فيلا.

وحقق فياريال فوزا واحدا فقط في أول 4 جولات خلال النسخة الحالية من الدوري، مقابل 3 هزائم، ليستقر الفريق في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

وتحت قيادة سيتين بالموسم الماضي، احتل فياريال المركز الخامس في الدوري، وخسر في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، وخرج من دوري المؤتمرات الأوروبي في دور الـ 16 أيضًا أمام أندرلخت البلجيكي.

وسبق أن درب برشلونة في 2020، لكنه سرعان ما رحل عن النادي بسبب النتائج المخيبة للآمال، كما درب ريال بيتيس ولاس بالماس، بينما بدأ مسيرته مع راسينغ سانتاندر.