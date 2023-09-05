الصين تؤكد مواصلة الجهود لتحقيق السلام والأمن الدائمين في شبه الجزيرة الكورية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج" مواصلة بلادها تعزيز المحادثات والدفع من أجل تحقيق السلام والأمن الدائمين في شبه الجزيرة الكورية في أقرب وقت.

وقالت ماو - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إن الصين وكوريا الديمقراطية، باعتبارهما دولتين جارتين صديقتين، تتمتعان بعلاقات ودية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة ودولة ذات سيادة ومستقلة، مؤكدة أن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية لا يخدم مصلحة أحد، ولا هو أمر ترغب الصين في رؤيته.

وأوضحت ماو أن الصين نفذت بإخلاص قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مشيرة إلى أن تلك القرارات لا تتعلق بالعقوبات فحسب بل أنها تؤكد أيضًا على أهمية الحوار، منوهًا بإيمان بكين بالتنفيذ الكامل والمتوازن لتلك القرارات وتعارض التركيز بشكل انتقائي على العقوبات وتجاهل عملية الحوار.

وحثت ماو الجانب الأمريكي على استخلاص الدروس وتصحيح المسار وتحمل مسؤوليته والتوقف عن تشديد الضغوط والعقوبات ووقف الردع العسكري واتخاذ خطوات فعالة لاستئناف الحوار الهادف.