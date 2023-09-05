وزير الخارجية الياباني: مصر دولة كبرى والمتحف الكبير رمز للتعاون الوثيق معها

قال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن زيارة مصر من دواعي سروره، واصفا إياها بأنها الدولة الكبرى في المنطقة.

وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه السفير سامح شكري المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية: "هذه هي الزيارة الأولى لي منذ أن توليت منصب وزير الخارجية".

وتابع: "مصر شريك مهم للغاية لليابان وتلعب دورا مهما في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي ضوء قيام رئيس وزراء اليابان بترقية العلاقات الثنائية بين مصر وبلدين إلى شراكة استراتيجية خلال زيارته لمصر أبريل 2023، تبادلنا الآراء على نحو صريح خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد منذ قليل وتناقشنا حول مجموعة واسعة من الموضوعات".

وأشار، إلى أن من بين تلك الموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين والسياسة والاقتصاد والتعاون الاقتصادي فضلا عن الأوضاع والعلاقات الإقليمية والدولية.

المتحف المصري الكبير رمز للتعاون

وأكد أن المتحف المصري الكبير رمز للتعاون الثقافي بين مصر واليابان، لافتًا إلى أنه تباحث مع وزير الخارجية سامح شكري حول دعم حركة السفن من أجل الحركة الآمنة في قناة السويس.

وتابع: "نرحب بتنشيط العلاقات الاقتصادية مع مصر، بما في ذلك زيادة حجم التجارة والاستثمار واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري ناريتا والقاهرة عن طريق شركة مصر للطيران، وسنواصل دعم توسع الشركات اليابانية في السوق المصرية".

مواصلة التنسيق الوثيق

وأكد أن القرار الذي اتخذته روسيا بإنهاء مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب له عواقب خطيرة على المجتمع الدولي بأسره، وستستمر اليابان في التواصل الوثيق مع مصر من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي.

واستطرد: "وفيما يتعلق بالوضع في السودان، فإن اليابان إلى جانب الدول المعنية بما في ذلك مصر، وسوف تحث أطراف النزاع على الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى حكومة مدنية".

وتابع: "كما تشعر اليابان بالقلق إزاء تطور الوضع الإنساني في السودان، لذلك قدمت حكومة اليابان ما يقرب من 92 ملايين دولار كمساعدة هذا العام للدول المجاورة".

وأكد، أن بلاده تقدر بشدة الجهود الاستباقية التي تبذلها مصر إزاء التوترات الشديدة بين فلسطين وإسرائيل مثل عقد اجتماعات تهدف إلى المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.