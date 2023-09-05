الداخلية تضبط حائز أسلحة بيضاء في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" وبمناقشته اعترف بقيامه بالاتجار فى الأسلحة البيضاء وطبنجات ضغط الهواء، كما تم بإرشاده ضبط (24 سلاح أبيض "مطواة" أحجام مختلفة - طبنجة ضغط غاز وكبسولات الغاز والطلقات الخاصة بها - طبنجة ضغط هواء) داخل مسكنه.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

فيما، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (بندقية آلية، فرد محلى وطلقات مختلفة الأعيرة - كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أبواب المقابر بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام ( 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الأبواب الحديدية بالمقابر متخذين من مدينة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش - 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة ")، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم (4) وقائع بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، كما أرشدوا عن (4) أبواب حديدية خاصة بالمقابر.