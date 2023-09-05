الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء صيدلي على الفتيات في التجمع الأول

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات بلاغ سيدة اتهمت طليقها صيدلى بالتحرش بالفتيات داخل صيدلية بالتجمع الأول.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه كان يقوم بتصويرهن باستخدام كاميرات المراقبة المثبتة داخل الصيدلية، مضيفا أنه كان يقوم بالاحتفاظ بمقاطع الفيديو على جهاز لاب توب الخاص به لمشاهدتها فى وقت لاحق.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (محامية، مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من صيدلى وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ لقيامه بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبى عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها، كما قدمت "بطاقة ذاكرة" موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو فى حقه.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.