تونس واليابان تبحثان تعزيز علاقات الصداقة والارتقاء بها وتطويرها

أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي على اعتزاز البلدين بعلاقات الصداقة التاريخية، والإرادة المشتركة على الارتقاء بها وتطويرها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية التونسي في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، المنعقد بالقاهرة اليوم، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية والتي تحتكم إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بقواعد القانون الدولي، وعلى ضرورة أن تسري على الجميع، وإبراز دفاع تونس عن إقامة علاقات دولية تقوم على التضامن الانساني، بما يرسخ الاستقرار ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

وأشار بيان الخارجية التونسية إلى دعوة عمار للجانب الياباني إلى مواصلة دوره السياسي في مناصرة القضية الفلسطينية في ظل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وبما يدعم جهوده الاقتصادية لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح البيان أنه تم التأكيد خلال البيان على تفهم اليابان للتحديات التي تواجه تونس، والتشديد على مواصلة دعمها وتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، والاتفاق على إحكام الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة وتبادل الدعم في المنظمات الدولية، كما تناولت المحادثة أبرز القضايا الدولية.