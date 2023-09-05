الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

سفير مصر والقنصل العام بالنمسا يصلان لملعب جراتس لتشجيع النادي الأهلي

مباراه الأهلي بفيينا
مباراه الأهلي بفيينا

وصل قبل قليل، السفير الدكتور محمد الملا، سفير مصر بفيينا، والمستشار محمد البحيري القنصل العام بالنمسا، لملعب  ملعب جراتس، والكابتن محمود الخطيب، لمتابعة مباراه  النادي الأهلي الودية  مع نادي برافو السلوفيني.

ووصل عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، قبل قليل، إلى  ملعب جراتس، الذي يبعد نحو 25 دقيقة عن مقر معسكر المارد الأحمر بفيينا، وذلك لتشجيع النادي الأهلي في  مباراته الودية اليوم مع نادي برافو السلوفيني.

 ونظم محبي وجمهور الأهلي، قبل ساعات، اتوبيسات خاصة لنقلهم من امام وزارة العدل بالنمسا الي مقر مباراة  النادي الأهلي ونادي  نادي برافو السلوفيني بملعب جراتس.

واستمع أبناء الجالية المصرية طوال فترة طريقهم للمعلب لتشجيع النادي الأهلي، إلى الأغاني المصرية، لتسلية طريقهم الصعب.

 وجرت استعدادات بين أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا للتحضير الايام الماضية لحضور مباراة النادي الأهلي المصري في النمسا المرتقبة اليوم ، وذلك بعد أن انتابتهم  حالة من الحزن لإلغاء المباراة التي كان من المزعم إقامتها الأربعاء الماضي.

وتشمل هذه الاستعدادات التي يقوم بها فريق عمل متكامل من أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا، حجز الأتوبيسات من فيينا إلى مكان المباراة والعودة.

ويخوض الأهلي مباراة ودية قوية خلال معسكره في النمسا، اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي مع نادي برافو السلوفيني، الذي يحتل المركز الخامس في بطولة الدوري المحلي، وذلك على ملعب جراتس، الذي يبعد نحو 25 دقيقة عن مقر معسكر المارد الأحمر.

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