إيريك تين هاج يكشف أسباب تعاقد مانشستر يونايتد مع أمرابط

كشف المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن السبب وراء رغبة وإصرار الفريق على حسم صفقة النجم المغربي سفيات أمرابط من فيورنتينا الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

أسباب تعاقد مانشستر يونايتد مع سفيان أمرابط

تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع سفيان أمرابط لمدة موسم على سبيل الإعارة لدعم وسط ملعب الشياطين الحمر، وتحدث المدرب الهولندي عن مميزات صفقة اللاعب صاحب الـ 27 عام، مؤكدًا بأنه سعيد للغاية بإتمام الصفقة وأن اللاعب سيكون إضافة كبيرة للأحمر في الموسم الحالي.

كان إيريك تين هاج قد طلب التعاقد مع لاعب جديد في مركز وسط الملعب المدافع - اللاعب رقم ستة - بسبب حاجته لدعم مركز العمق حيث الأهم بالنسبة له طوال الموسم، مشيرًا إلى انه كان يمتلك فقط كاسيميرو.

قال مدرب مانشستر يونايتد أنه يمكنه الآن اللعب بالثنائي أمرابط وكاسيميرو في وسط الملعب، والذي سيكون جيد للغاية بالنسبة للفريق ويتناسب مع الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وعن مميزات سفيان أمرابط قال إيريك تين هاج أنه لاعب ديناميكي للغاية، وجيد في التدخلات والمواجهات الفردية، وبالتأكيد سنون سعداء بوجوده في يونايتد وسيكون له دور كبير في تحقيق أهداف الفريق.