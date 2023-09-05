يونايتد يكشف رقم قميص سفيان أمرابط مع الفريق

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، رقم قميص لاعبه الدولي المغربي سفيان أمرابط المنتقل حديثًا على سبيل الإعارة من فيورنتينا الإيطالي بمقابل مادي قدر بـ 8 ونصف مليون جنيه إسترليني ، مع وجود بند أحقية بالشراء النهائي .





ومن المقرر أن يرتدي أمرابط رقم 4 مع فريقه الإنجليزي خلال فعاليات الموسم الجاري.

وقال مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء عبر بيانٍ على موقعه الرسمي: "سيرتدي أمرابط القميص رقم 4 مع الفريق، الذي كان يرتديه فيل جونز، قبل أن يغادر هذا الصيف عقب انتهاء عقده".

عروض أمرابط ..

كان الدولي المغربي سفيان أمرابط قد تلقى عدة عروض من أندية الأهلي السعودي وأتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وجالطة سراي التركي، بجانب اهتمام أندية برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، لكن مطالب إدارة فيورنتينا وتصعيبها للأمر جعلت الصفقة تقترب من الفشل وبقاء اللاعب رفقة الفيولا.

وكان نادي فيورنتينا قد رفض في وقت سابق إعارة سفيان أمرابط لنادي مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون يورو، قبل أن يتجدد العرض بقيمة مالية أعلى ويوافق النادي الإيطالي على إتمام الصفقة.



وتحدث في هذا الصدد روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي عن تطورات رحيل النجم المغربي سفيان أمرابط للدوري الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023 قائلاً : “قلنا لسفيان أمرابط إذا أراد الرحيل فسنحاول أن نحقق له رغبته، لكن إذا لم تتم الصفقة فهو مرتبط بعقد معنا وعليه البقاء هنا في فيورنتينا”.



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