المسحل: نشعر بالفخر لاستضافة السعودية كأس العالم للأندية

أبدى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فخره الشديد باستضافة السعودية لبطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة المقبلة.

وشدد المسحل على أن استضافة بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في السعودية يعد فخر واعتزاز.

تصريحات المسحل

تحدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات نقلتها شبكة "scc": "لدي شعور بالفخر والاعتزاز باستضافه مونديال العالم للأندية لأول مرة في السعودية، ونحن شاركنا بها وأبدعنا، بداية من نادي النصر في أول نسخة".

وأكمل: "اتحاد جدة نجح في المشاركة بالبطولة في نسختين من قبل، ونتمنى له التوفيق في تحقيق نتائج متميزة في هذه البطولة".

وأضاف: "بجانب الاتحاد يتواجد الهلال، وخلال الفترة الحالية ننعم بدعم سخي وكرم ومتابعة دائمة من سمو ولي العهد، ووزير الرياضة أيضًا".

وأردف ياسر المسحل تصريحاته عن استضافة هذه كأس العالم، فقال: "البطولة هي نتيجة كل هذا الدعم، وبإذن الله نقدم بالتعاون مع فيفا أفضل نسخة لـ كأس عالم للأندية 2023 في السعودية".

الجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم للأندية أوقعت اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي، في مباراة افتتاح البطولة يوم 12 ديسمبر المُقبل، ويواجه الأهلي الفائز من الفريقين؛ وذلك يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر.