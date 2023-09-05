ثنائي توتنهام في جلطة سراي التركي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء انتقال لاعبيه دافينسون سانشيز وتانجي ندومبيلي إلى جلطة سراي التركي.

وينضم الفرنسي ندومبيلي إلى جلطة سراي بعقد إعارة حتى نهاية الموسم مع إمكانية الانتقال بشكل دائم نهاية الموسم.

أما الكولومبي سانشيز، الذي شارك مرتين تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام الجديد فقد انتقل إلى الفريق التركي بعقد نهائي.

ويحقق ندومبيلي هدفه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا عبر الانضمام إلى جلطة سراي، وذلك في ثالث إعارة للاعب توتنهام الذي انضم إليه في عام 2019.

وكان الفرنسي الدولي ندومبيلي قد حصل على فرصة إحياء مسيرته مع توتنهام لدى تولي بوستيكوجلو منصب المدير الفني، لكنه تعرض لإصابة في الكاحل خلال الاستعدادات للموسم ثم أثار مشاكل تتعلق بالالتزام بالمواعيد، ليمنح المدرب الأسترالي الضوء الأخضر لرحيله .

أما سانشيز، فينضم إلى جلطة سراي في صفقة قيمتها نحو 15 مليون يورو وذلك بعد أن قضى 6 أعوام ضمن صفوف توتنهام، إذ شارك قلب الدفاع في 207 ماريات مع توتنهام الذي انضم إليه قادما من أياكس الهولندي.