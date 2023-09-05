من الريان لمستريح الزاوية الحمراء.. جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

ارتبط اسم الريان فى أذهاننا بوقائع النصب والاحتيال على المواطنين، من الثمانينيات حتى الآن، تعرض للكثير من الباحثين عن الثراء السريع، لجرائم النصب من قبل مستريح يوهمهم أنه يستثمر أموالهم فى التجارة مقابل الحصول على نسب أرباح خيالية، أو الحصول على شقق سكنية، وبعضهم يوعدهم بتسفريهم للخارج للحصول على فرص عمل، آخرهم مستريح الزاوية الحمراء الذى سقط فى قبضة الأمن.

ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" تفاصيل سقوط مستريح الزاوية الحمراء ووقائع آخرى والعقوبة القانونية

محكوم عليه بالسجن 47 سنة.. سقوط مستريح الزاوية الحمراء

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية مستريح جديد فى الزاوية الحمراء، في منطقة الزاوية الحمراء، بعدما نصب شباكه لاصطياد ضحاياه، وأوهمهم بقدرته على تسهيل سفر الراغبين منهم العمل بالخارج، وتوفير فرصعمل لهم،على خلاف الحقيقة، واستولى منهم على مبالغ مالية طائلة في مقابل تحقيق وعوده الزائفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، تبين أنه (محكوم عليه فى 32 حكم حبس فى قضايا " تبديد - نصب " بالسجن 47 سنة و 3 شهور) واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الوقائع.

استولى على 9 ملايين جنيه.. سقوط مستريح الدقهلية

القت قوات أمن الدقهلية القبض على "مسريح" مدير بشركة لتجارة الأدوية، بعد قيامة بمعاونة والده في الاستيلاء على 9 ملايين جنيه من 11 شخصا بدعوى تشغيلهم في تجارة الأدوية، نظير ارباح شهرية وتعثرهم في سداد الأرباح الشهرية.

واتهم محرري البلاغ كلًا من :" حمدان .ا.م.ا"، 61 موظف بشركة ادوية ونجله "ع"،27 عامًا مدير بشركة للتجارة العامة و توزيع الادوية، ويقيمان قرية منية محلة دمنة دائرة المركز بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على 9ملايين جنية، مقابل تشغيلها في تجارة الادوية نظير أرباح شهرية ٢.٥% منذ حوالى ستة أشهر إلى عام والتزامهما بوعدهما لهم بضعة أشهر وعقب ذلك تعثرا في اعطائهم الأرباح.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، من ضبط المتهم الثاني ، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي امرت بسرعة ضبط واحضار المتهم الأول.

استولى على 2 ونصف مليار جنيه.. مستريح القاهرة الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على مستريح القاهرة الجديدة الذى عاش طيلة حياته ينصب على المواطنين، وهرب "رجل الأعمال محمود عبد الشافي" صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك".

وجمع من ضحاياه، 2 مليار و500 مليون جنيه وهرب بعدما أغلق فروع شركته ابني بيتك بإيدك، وكل الطرق التي من الممكن أن يصل ضحاياها إليه من خلالها، وتم القبض عليه.