انطلاق دوري الأندية الصغيرة بسوهاج

تواصل إدارة الأنشطة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية فاعليات دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بالأحياء الشعبية والشوارع والساحات بإدارة سوهاج الرياضية على ملاعب مركز شباب أولاد الشيخ التابع لإدارة دار السلام بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.





جدير بالذكر أن الدوري ينفذ بسوهاج لمدة ستة شهور في ألعاب خماسي كرة القدم وتنس الطاولة وينفذ على مستوى الإدارات بنظام دوري من دور واحد تمهيدًا للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة للفريق الحاصل على المركز الأول وتشارك كل إدارة بعدد 10 فرق تشمل معظم مراكز الشباب التابعة لها.





وأكد محمد زكريا محمد، وكيل المديرية للرياضة، أن المشروع يتم تنفيذه طبقًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة والذي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية للأماكن التي لا تستطيع ممارسة كرة القدم بالأندية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.