جنايات سوهاج تعاقب عاملا بالسجن المشدد 13 سنة وغرامة 100 ألف جنيه

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري، المتهم "ح . ا . ن" عامل، يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة " جوهر الحشيش المخدر، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات، بتهمة إحراز سلاح ناري "بندقية آلية" بدون ترخيص .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم القبض على المتهم وبحوزته 21 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 61 جرام كانت معدة للبيع كما تم ضبط بندقية آلية بحوزته بدون ترخيص .

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع عن النفس .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .