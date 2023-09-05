ضياء رشوان ردًا على مقترح الاستعانة برجال الدين: المواطن له حق

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن جلسة مناقشة ملف التضخم وغلاء الأسعار هي جلسة علمية، الجميع ركز خلالها على الأبعاد الاقتصادية وأيضا السياسية والاجتماعية.

وأضاف رشوان خلال كلمته في الجلسة إنه كمواطن لو كنت أجلس أمام الشاشة لأصابني الإحباط مما تم طرحه وعرضه، حيث لم أجد حلا واحدا الأزمة سواء كمواطن وحتى كقيادة للدولة.

ضياء رشوان: البلاد لا تدار ولا تسير بالزكاة والصدقات

وعلق المنسق العام للحوار الوطني على كلمة علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي نادي فيها بالاستعانة برجال الدين، بأن البلاد لا تدار ولا تسير بالزكاة والصدقات.

وقال ضياء رشوان إن المواطن له حق، ولا يستحق الصدقة، وأرجو أن نرفق به، نحن لا نشحت على المواطن، وعلينا أن نتحدث عن حلول، مؤكدا أن مجلس أمناء في حيرة، ويبحث عن المقترحات والتوصيات المحددة والصريحة، خاصة في مثل تلك الجلسة، التي تم تأخيرها للأعداد لها الإعداد الجيد.

واختتم المنسق العام للحوار الوطني كلمته قائلا: لست مفوضا بالحديث باسم المواطن ولكن كمواطن زعلان منكم.