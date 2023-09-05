الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

مؤشر السوق العام لبورصة قطر يغلق على انخفاض

مؤشر السوق العام
مؤشر السوق العام لبورصة قطر

 سجل المؤشر العام لبورصة قطر، تراجعًا في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، بنحو 65.01 نقطة، أي بنسبة 0.64 %، ليغلق عند مستوى 10066.31 نقطة.

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 وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 234 مليونًا و751 ألفًا و416 سهمًا، بقيمة 528 مليونًا و42 ألفًا و132.401 ريالًا، نتيجة تنفيذ 18910 صفقات في جميع القطاعات.

 وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 40 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

 وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 593 مليارًا و678 مليونًا و546 ألفًا و686.910 ريالات، مقابل 598 مليارًا و187 مليونًا و865 ألفًا و434.050 ريالًا، في الجلسة السابقة.

 

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