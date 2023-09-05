ترخيص 747 إعلان بمراكز ومدن الشرقية خلال أغسطس الماضى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون، وكذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الإستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

ومن جانبها أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى الإنتهاء من ترخيص عدد (٧٤٧) إعلان بمراكز ومدن المحافظة والذين جاءوا على النحو التالي:

· عدد (٤٥) إعلان بحى أول الزقازيق.

· عدد (٦٤) إعلان بحى ثان الزقازيق.

·عدد (٨٧) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق.

· عدد (٦٣) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد.

· عدد (٩٤) إعلان بمركز ومدينة كفرصقر.

· عدد (٤١) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح.

· عدد (٩٦) إعلان بمركز ومدينة بلبيس.

· عدد (٤٢) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير.

· عدد (١٠) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر.

· عدد (٤٧) إعلان بمركز ومدينة فاقوس.

· عدد (١٥) إعلان بمركز ومدينة الحسينية.

· عدد (١٧) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية.

· عدد (٤٦) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم.

· عدد (١٩) إعلان بمدينة القنايات.

· عدد (١٨) إعلانات بمركز ومدينة ههيا.

· عدد (١٢) إعلانات بمدينة منشأة أبو عمر.

· عدد (١٦) إعلانات بمركز ومدينة صان الحجر

· عدد (١٥) إعلان بمدينة القرين وذلك طبقاً للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

شدد محافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف رضا بكرى، رئيس حي أول الزقازيق، برفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية بنطاق الحي، وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والتي تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، فضلًا عن إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم عرضها بالطريق العام.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم أول الزقازيق، بحضور اللواء وليد عابدين، مساعد مدير أمن الشرقية، والعميد زكريا سعد، مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد مصطفى رشاد، مأمور قسم أول الزقازيق، ورضا بكري، رئيس حي أول.

أوضح رئيس حي أول الزقازيق أن الحملة شملت رفع الإشغالات المخالفة والبلدورات والأرصفة والتلتوارات والحواجز الحديدية والتندات المخالفة لتوسعة شارعي الجيش ولمومبو وميدان عرابى أمام حركة المارة، وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها اليومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقطاوية، بإزالة جمالون حديدي على مساحة عدد ٤ قراريط بناحية عزبة حنا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز مشتول السوق تم إزالة وفك جمالون حديد أقيم بالمخالفة على الأرض الزراعية، من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة على مساحة 400 متر بمدينة مشتول السوق، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لإزالة تندة حديدية مخالفة خاصة بمحل ملابس بشارع القرافة أمام شرطة نجدة الزقازيق بنطاق الحي، وتم تحرير محضر إشغالات ضد صاحب المحل.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز مشتول السوق بشن حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة، وتم إزالة (٢٦) لافتة إعلانية مخالفه وغير مرخصة.

وحفاظًا على الرقعه الزراعية..

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة حملة لإزالة حالتي تعدي لغرفة بالدبش على مساحة ٩ أمتار، وسور بالطين بطول ١٠ أمتار، وذلك بقرية الخيس التابعة لقرية الصوة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز الإبراهيمية حملة إزالة لتعديات البناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بـ "كفور نجم - كفر عوض" حيث تم إزالة ٢ غرفة بالدبش داخل الحيز العمراني كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات مخالفة بالشارع، وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ إزالة لتلتوار وكتل خرسانية بالمخالفة أمام شارع الجيش وتم تحرير محضر إشغالات رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصافور من إزالة كلية في المهد لحالة تعدي على مساحة قيراط بالبوص والسُدة، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي سياق متصل تم إزالة سمل على أملاك دولة بشارع ٢٣ يوليو بديرب نجم على مساحة ٤ أمتار، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالإسدية، تم إزالة مبنى بالطوب الدبش على مساحة ٨٠ مترًا بالمنحر بالإسدية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز منيا القمح بالوحدة المحلية بالعزيزية، تم التصدي لتعديات على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر تقريبًا بقرية العزيزية، وتمت الإزالة على نفقة المخالف "أ. ع. ا" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.