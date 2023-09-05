أبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس خلال أغسطس

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي مليونًا و32 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 40199 عينة.

دول الاتحاد الاوروبي



وأكدت مدير المشروع، أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي، فحص حوالي 630 عينة، بكمية إجمالية بلغت 17957 طنا، وذلك تمهيدا لتصديرها الى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.

واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، ان كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت حتى الآن، حوالي 227 الف و 900 طن، باجمالي عدد عينات 11 ألفًا و483 عينة، من بينها، 7625 عينة تم فحصها خلال شهر أغسطس، بكمية اجمالية 150 ألفًا و982 طنًا.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اوضحت مدير المشروع انه يتم متابعة، أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلاً عن مراجعة البيانات المرسله من التابلت إلى منصه إعداد وإستقبال البيانات لكلا من : إستمارات (سحب عينات تقاوي الكسر المحلى الثلاجات)، إستمارات (خروج تقاوي الكسر المحلى للإنبات) إستعداداً لبدء شحنها لزراعة العروة الشتوية (العروة التصدرية) للموسم الجديد 2023-2024.



وأضافت أنه تم إدخال بيانات عدد (43) ثلاجة المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية خلال شهر اغسطس ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات ( 113 ثلاجة ) ، كما يتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع .

وأشارت بلابل الى انه تم تأسيس عدد (8 بيفوتات) بمساحة (940 فدان) داخل المناطق الخالية من العفن البني بمحافظات ( مرسي مطروح - الوادي الجديد – اسوان ) ورسمهم داخل قاعدة البيانات الجغرافية ، كما يتم رصد ومتابعة التغيرات التي تطرأ على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية إستعداداً لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد 2023-2024.