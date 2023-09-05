طرح تأشيرة الدخول الرقمية واستقبال النبياليين بمصر بالفيزا المرقمنة E-visa

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن مصر ونيبال تعدان من أبرز دول المقاصد السياحية وسوق جديد للتعاون فيما بينهما، موضحة أن البطلة المصرية "منال رستم" نجحت في الوصول لقمة جبال إيفرست الشهيرة في نيبال، كما تستقبل مصر سنويًا الكثير من السائحين النيباليين.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنها ستحرص على طرح مسألة تأشيرة الدخول الرقمية على جهات الاختصاص، للنظر في إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستقبال النبياليين بالفيزا المرقمنة E-visa، أثناء اعتزامهم زيارة مصر؛ حيث تقدم دولة نيبال نفس التيسيرات للمصريين الزائرين.

تعاون بين مصر ونيبال في القطاع الصحي والسياحي والثقافي

وأشارت وزيرة الهجرة إلى آفاق التعاون بين مصر ونيبال في القطاع الصحي والسياحي والثقافي، وأوضحت أن مصر تفتح أبوابها للجميع، ولدينا مقاصد سياحية لا مثيل لها في العالم، في جميع أنحاء مصر، مضيفة أنه في الوقت الحالي هناك إثراء لمثل هذه العلاقات، سواء في المجال الثقافي أو التعليمي، مؤكدة أن لقاء اليوم يعكس مدى المحبة والتعاون لصالح شعبينا.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، السفير سوشيال لامسال، سفير دولة نيبال، للتباحث حول عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمهاجرين، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات، لتحقيق الفائدة للبلدين وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزير لشؤون الجاليات وسارة مأمون معاون الوزيرة للمشروعات والمؤتمرات وسلمى عبد الناصر معاون الوزير للتعاون الدولي.

الإنجاز التاريخي في بناء العاصمة الإدارية

وأوضحت وزيرة الهجرة أن مصر ونيبال تربطهما علاقات التعاون البناء والمثمر، مشيرة إلى أهمية اللقاء الذي يأتي بمقر الوزارة بالحيّ الحكومي، حيث استعرضت الإنجاز التاريخي في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وما تعكسه من قدرة الدولة المصرية على التحدي وإنجاز المهام الصعبة في وقت قياسي.