محافظ أسيوط: "تذليل العقبات أمام تنفيذ الفعاليات لمواجهة الزيادة السكانية"

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان، بأسيوط وذلك لمتابعة الموقف السكاني بالمحافظة، وتقييم الوضع الراهن وتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهذا الشأن تنفيذًا للاستراتيجية القومية للسكان وفقًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية كافة والمجتمع المدني كـ (منطقة الدعوة والوعظ والإعلام الديني والمحافظة والمجلس القومي للمرأة، ومديرية الصحة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومكتبة مصر العامة ومديرية الزراعة ووحدة السكان ومنظمات المجتمع المدني) لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق الجذب السكاني بالمدن الجديدة ومواجهة الزيادة السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز، وتحقيق التنمية وهو ما يحول دون إحساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو، مشيرًا إلى التعامل مع القضايا السكانية باعتبارها قضية أمن قومي.

تضمن اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أنشطة وفعاليات، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية بملف القضايا السكانية.

أكد محافظ أسيوط، تذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والندوات لمواجهة الزيادة السكانية غير المبررة وسبل خفض معدلات النمو السكاني والعمل على رفع وعي المواطنين خصوصًا القرى الأعلى في نسبة المواليد والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية، والاستفادة من تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة كافة بالسكان بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كافة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتًا إلى تقديمه لسبل الدعم الممكنة كافة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه الفعاليات والأنشطة السكانية أو كافة الطرق الممكنة وغير التقليدية على أرض الواقع، خصوصًا مع الجهود المبذولة من الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية مشيرًا إلى ضرورة رفع وتنمية القدرات لمسئولي الجهات المعنية كافة في هذا الشأن ومسئولي السكان والوحدات المحلية القروية، خصوصًا في كسب التأييد وبناء الدعم لتنفيذ مبادرات لحل مشكلات القضية السكانية.