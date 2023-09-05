مع بدء تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات التي بدأت أمس وفرت وزارة التعليم العالي عددًا كبيرًا من الكليات التكنولوجية أمام جميع الطلاب الذين يريدون تسجيل الرغبات أثناء الفترة التي تم الإعلان عنها خلال هذه المرحلة.

وزارة التعليم العالي

في تخصصات مختلفة، أتاحت وزارة التعليم العالي أمام طلاب الدبلومات للتعيلم الصناعي نظام الـ3 سنوات، وذلك فى جميع المحافظات، حيث يستطيع الطلاب ترتيب الرغبات وفقا للتوزيع الاقليمي

كليات التكنولوجيا المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات: كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة بني سويف.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة سوهاج.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بنى سويف التكنولوجية.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة السويس.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة برج العرب التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة سمنود التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم

- جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة طيبة التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة شرق بورسعيد.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية جامعة طيبة