منتخب صربيا يتأهل الي نصف نهائي مونديال السلة بعد هزيمة ليتوانيا

حجز منتخب صربيا بطاقة التأهل الي الدور نصف النهائي ببطولة العالم لكرة السلة رجال بعد الفوز علي ليتوانيا بنتيجة 87 - 68 بمجموع الاشواط.

ووصل منتخب صربيا لنصف النهائي مفتقدا عدة غيابات مؤثرة أبرزها اللاعب دنفر ناغتس، و بوريتسا سيمانيتش بعد خصوعه لجراحة من أجل استئصال كليته نتيحة تعرضه لضربة من لاعب من منتخب جنوب السودان خلال دور المجموعات.

ويخوض منتخب صربيا في مباراة نصف النهائي بالمونديال المقرر لها يوم الجمعة القادم، لقاء من العيار الثقيل مع الفائز من مواجهة منتخبي سلوفينيا وكندا.