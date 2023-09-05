الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فخري الفقي: يجب أن تكون هناك استراتيجية استباقية لإدارة الدين العام

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمته بجلسة الدين العام بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني إننا نحاول الحديث عن استراتيجية استباقية  لإدارة الدين العام.

وأضاف الفقي قائلا: لدينا نوعين من المقاييس ( كمية) وهي عبارة عن ٨ معايير، وهناك مؤشرات نوعية نعرف منها استدامة الدين العام، وتشمل الناتج المحلي الإجمالي و الفائض العام، وهناك وكالة كابيتال انتلجنس رفعت النظرة المستقبلية للدين الخارجي طويل الأجل  في مصر و مستقرة للدين الداخلي.

واقترح فخري مجموعة من التوصيات ، اهمها محددات الإنفاق و إعادة تعديل الضرائب، مشيرا أن العجز في الموازنة هو الأهم ولكن سعر الصرف وغيره هي مسائل وقتية و لكنها مؤثرة.

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