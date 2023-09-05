كوبا تكشف عن شبكة إتجار روسية لتجنيد كوبيين في أوكرانيا

كشفت وزارة الخارجية الكوبية، عن "شبكة إتجار" روسية تهدف إلى تجنيد كوبيين للمشاركة في الحرب بأوكرانيا، وأنها باشرت ملاحقات جنائية في حق الأشخاص المعنيين.

وذكرت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية تعمل على شل شبكة الاتجار بالبشر وتفكيكها، والتي تعمل انطلاقا من روسيا، لإشراك مواطنين كوبيين يعيشون فيها وحتى البعض من كوبا، في القوات المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت بأن أعداء كوبا يروجون لمعلومات مشوهة تسعى إلى تشويه صورة البلاد وتقديمها كشريك في هذه الأعمال التي ترفضها كوبا بشدة.

وبحسب البيان، باشرت الوزارة "ملاحقات جنائية ضد أشخاص متورطين في هذه الأنشطة ".

كما شددت على رفضها القاطع لنشاط "المرتزقة"، مشيرة إلى أن كوبا لا تشارك في حرب أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن "كوبا لها موقف تاريخي حازم وواضح ضد المرتزقة، فهي تلعب دورا فعالا في الأمم المتحدة في رفض الممارسة المذكورة، كونها صاحبة العديد من المبادرات التي تمت الموافقة عليها بالأمم المتحدة".

في المقابل.. اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي، مواطنا في إقليم كراسنودار جنوبي البلاد جندته الاستخبارات الأوكرانية، حاول المغادرة إلى أوكرانيا للالتحقاق بالجيش الأوكراني.

وذكر بيان للأمن الفدرالي الروسي - أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الثلاثاء - إن مواطنا روسيا أقدم على التواصل مع أحد عملاء جهاز الأمن الأوكراني، وكان يحاول تجنيد متطوعين للقتال إلى جانب قوات كييف ضد روسيا.

وأشارت البيان الى أنه تم اعتقال المواطن الروسي خلال محاولته المغادرة الى أوكرانيا .

وكان الأمن الفيدرالي الروسي أعلن أمس الاثنين اعتقال أوكراني ينتمي لإحدى المجموعات التخريبية الإرهابية في مقاطعة زابوروجييه الواقعة في جنوب كييف.

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