البابا تواضروس يترأس اجتماع الأرثوذكس غدًا

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأربعاء، فعاليات الإجتماع العام الإسبوعي بالكنيسة الأرثوذكسية بدءًا من السادسة مساءً.



يستهل اللقاء برئاسة خورس الشمامسة والآباء الكهنة وأحبار الكنيسة ويتخلل اقامة الطقوس الأرثوذكسية، يليها القاء العظة الروحية حول استكمال السلسلة الإسبوعية عن إصحاح جديد بالكتاب المقدس يتناول فيها طِبلة جديدة تشتهدها الكنائس بالقداسات.

وكان قداسة البابا القى العظة الروحية الإسبوع الاماضي عن نُسك العبادة في الحياة الرهبانية وأبرز السمات التي تتميز بها الرهبنة والرابه الصحيح من الجانب الداخلي والخارجي.

يتزامن اللقاء بدء فترة نهضة "عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، ب الكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.



وتعودهذه المناسبة بالتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.