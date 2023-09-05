خطوات استخراج شهادة المخالفات وتجديد الرخصة أون لاين

تواصل النيابة العامة تقديم التسهيل على المواطنين في استخراج ما يحتاجونه من أوراق ومستندات من خلال تقديم خدمات نيابات المرور عبر موقعها الإكتروني. وعلى رأس هذه الخدمات خدمة نيابات المرور لاستخراج شهادة المخالفات أون لاين في دقائق والتوصيل عن طريق البريد إلى المنزل.

كيفية استخراج شهادة المخالفات وتجديد الرخصة أون لاين:

الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور بأنواعها.

اختيار الخدمة المطلوبة (استعلامات).

اختيار مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص السير

في حالة رخص المركبة أدخل رقم الرخصة واضغط على إجمالي المخالفات.

وفي حالة رخص القيادة أدخل رقم الرخصة ونوع الترخيص واضغط على إجمالي المخالفات.

ويمكن الدفع من خلال الفيزا أو عند استلام الخدمة عن طريق البريد.

وعند استلام شهادة المخالفات يمكنك تجديد الرخصة أونلاين عن طريق الخطوات التالية :

الدخول على خدمات الأفراد بموقع وزارة الداخلية.

تسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

اختيار تجديد رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

إدخال بيانات الترخيص المطلوبة وهي رقم اللوحة ومدة الترخيص ورسوم التأمين ومكان استلام الرخصة.

لا يمكن استخراج الرخصة أونلاين في حالة وجوب "الفحص الفني" في المرور أو عدم وجود ملصق إلكتروني.

في حالة طلب استلام الرخصة في المنزل يجب توافر المستندات الاتية :

شهادة براءة الذمة شهادة المخالفات.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

الرخصة السابقة.