فقرة خططية وتقسيمة فنية أبرز تفاصيل مران الزمالك اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن معسكر الإعداد الداخلي المقام حاليا استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

و ركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة بجانب أدوار خططية خاصة للبعض داخل أرضية الملعب.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام الذي منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل.

وقام أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين بتدوين كافة الملاحظات خلال التقسيمة من أجل العمل عليها خلال الفترة الحالية.

وشهدت التقسيمة حماس وإصرار من جميع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم استعدادا للفترة المقبلة.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.