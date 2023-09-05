رئيس القطاع الديني يتابع سير العمل بأوقاف شمال سيناء

عقد الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني والدكتور نوح عبدالحليم العيسوي المر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام المتابعة والتقييم اجتماعًا مهمًا مع أئمة وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف شمال سيناء، بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية.



أهمية الحرص على تقوية الحس الإيماني

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية الحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد، وكذلك تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد.

التواصل المستمر مع أئمة وقيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية

يأتي ذلك، في إطار في إطار التواصل المستمر مع أئمة وقيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية وفي ضوء رسالة الأوقاف الدعوية.