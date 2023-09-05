آخر استعدادات المنتخبات العربية والمواجهات المنتظرة بالتوقف الدولي

تُقام مجموعة من المباريات الودية الدولية على مستوى المنتخبات الوطنية بعد اعلان الفيفا عن فترات التوقف الدولي المقرر لها ما بين 4 إلى 12 من شهر سبتمبر 2023.

مباراة الأردن والنرويج

وتقرر اقامة مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولى يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر في العاصمة النرويجية أوسلو، فسنكون على موعد مع لقاء المنتخب الأردني أمام نظيره النرويجي.

مباراة السعودية وكوستاريكا

ويواجه منتخب السعودية نظيره الكوستاريكي، بعدما غادر الأخضر أراضي المملكة متوجها إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية لخوض المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لمنافسات كأس آسيا 2023.

مباراة اليابان وألمانيا

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، مباراة اليابان وألمانيا المقرر لها يوم السبت 9 سبتمبر في تركيا، ضمن استعداداتهما لتصفيات مونديال 2026.

مباريات عربية ودية نارية

أولي المواجهات المرتقبة هو لقائي منتخب مصر، حيث سيلتقي مع منتخب إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا والتي حسمها الفراعنة بالفعل بالتأهل للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار.

بينما سيلتقي مع منتخب تونس وديا يوم 12 سبتمبر، وذلك في أخر مباريات معسكر الفراعنة في الشهر الجاري.

ويلعب منتخب قطر أمام روسيا يوم الثلاثاء 12 سبتمبر، باستاد الجنوب.

وسيجمع منتخب السنغال مواجهة أمام نظيره ألماين والجزائر أمام فرنسا، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

ويتقابل منتخب الإمارات مع نظيره كوستاريكا على هامش معسكره المقام حاليًا بالعاصمة الكرواتية زغرب.

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره بوركينا فاسو على ملعب بولاريت في مدينة لانس بفرنسا، ضمن تحضيراته لكأس الأمم الأفريقية، فيما سيخوض الأخضر السعودي مباراته الودية الثانية أمام كوريا الجنوبية.