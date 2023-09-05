أسعار الذهب في الإمارات اليوم 5-9-2023

شهدت أسعار الذهب في الإمارات، استقرارًا نسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وهي أحد الأسواق التي تتميز بتصنيع الذهب وبيعه للأجانب والتصدير وإعادة التصدير، مع استمرار العقود الآجلة للمعدن النفيس في الصعود في ظل الطلب على الذهب.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 211 دراهم.

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.5 درهم.

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 178 درهما.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 1692 درهما، وكيلو الذهب بـ 241 ألف درهم.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا 1962 دولارا للأوقية في العقود الفورية.

وبحسب التحليلات الفنية، سيتم تداول الذهب عالميا في نطاق ضيق، حتى موعد اجتماع البنك الفيدرالي وستعتمد بشكل كبير على أداء الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، في ظل العلاقة العكسية القوية التي تربط بينهما، وفق جولد بيليون.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1% ولكنه يتداول بالقرب من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن شهد الدولار سلسلة من الارتفاع استمرت 7 أسابيع متتالية.

ومن جهة أخرى شهد العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجع خلال الأسبوعين الماضيين وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى منذ 15 عام، ولكن يبقى العائد يتداول فوق المستوى 4% الأمر الذي يمثل ضغط على أسعار الذهب.

والذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع عوائد السندات الأمريكية، وذلك بسبب أن الذهب لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يتزايد مع ارتفاع الفائدة الأمريكية، بينما يتأثر الذهب أيضًا بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2210 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2210 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2525 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2315 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1894 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1473 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1257 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 947 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17680 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1940 دولارًا للأوقية.