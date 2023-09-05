الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 82 محضر تمويني مخالف لأصحاب المخابز البلدية

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار ، ومتابعة المخابز البلدية والإطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق المستمر بين مديرية التموين ، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك،  وجميع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمحاسبة المخالفين ، حيث استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية .

وأسفرت  الحملات التموينية عن ضبط 82 مخالفة، منها،  74 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع في حصة الدقيق المدعم -عدم وجود سجلات).

وفي مجال متابعة الأسواق ، تم ضبط ٨ مخالفات توعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد وكيل الوزارة ، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة ، أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها ، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

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