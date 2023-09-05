تحرير 82 محضر تمويني مخالف لأصحاب المخابز البلدية

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار ، ومتابعة المخابز البلدية والإطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق المستمر بين مديرية التموين ، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وجميع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمحاسبة المخالفين ، حيث استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية .

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 82 مخالفة، منها، 74 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع في حصة الدقيق المدعم -عدم وجود سجلات).

وفي مجال متابعة الأسواق ، تم ضبط ٨ مخالفات توعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكد وكيل الوزارة ، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة ، أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها ، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.